В Сенате США согласились рассмотреть санкции против "СП-2" - The Hill

Демократы Сената Конгресса США согласились включить в пакет поправок к проекту оборонного бюджета страны на нынешний финансовый год (начался 1 октября) инициативу по "Северному потоку-2". Она предполагает введение санкций против компаний за участие в сертификации газопровода, пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.

Как пишет The Hill, руководство Сената работает над достижением соглашения о принятии в среду проекта оборонного бюджета. Руководство фракций обеих партий в Сенате пока выясняет, будет ли кто-либо из законодателей выступать против данного предложения и решит его заблокировать.

Законодатели намерены 1 декабря провести голосование по пакету из 21 поправки к проекту бюджета. В этот пакет был включен ряд предложений республиканцев, среди которых рестрикции против компаний за участие в сертификации газопровода.

По данным издания, Госдепартамент пытался убедить демократов в Сенате заблокировать данную поправку.

Как ожидается, после утверждения 21 поправки Сенат будет голосовать по окончательному принятию проекта оборонного бюджета на примерно 770 млрд долларов. Как отмечает издание, договоренности пока окончательно не утверждены.