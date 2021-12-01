Украина получила статус наблюдателя в AQUAPOL

Украина получила статус наблюдателя в Ассоциации Международного полицейского сотрудничества на воде AQUAPOL – платформе, созданной в 2002 году, сообщает Укринформ.

“МВД совместно с Национальной полицией Украины достигло еще большего прогресса в создании безопасной и защищенной среды для каждого украинца. С января 2022 года оперативное взаимодействие и сотрудничество с правоохранителями стран-членов ЕС выходит на новый уровень – Украина получила статус наблюдателя в Ассоциации Международного полицейского сотрудничества на воде AQUAPOL” , - информирует Министерство внутренних дел Украины в Фейсбуке.

Отмечается, что созданный в 2002 году AQUAPOL является платформой для изучения и обмена передовой практикой правоохранительных органов в Европе, имеющих общую цель – обеспечение безопасности водных путей и водного транспорта, а также защиту окружающей природной среды путем борьбы с незаконной транспортировкой отходов и борьбы с уголовными правонарушениями в отношении загрязнения морей.

“Этот исключительный случай, когда в ассоциацию принимают страну, не являющуюся членом ЕС, подчеркивает заинтересованность международных партнеров во взаимовыгодном сотрудничестве с нашей страной, что будет способствовать эффективности в достижении общей цели в борьбе с незаконной миграцией, торговлей людьми, контрабандой товаров, противодействии незаконному обороту оружия и наркотиков” , - уточнили в ведомстве.

Уже со следующего года для украинской водной полиции открываются новые возможности для эффективного взаимодействия с партнерами из Болгарии, Румынии, Венгрии, Хорватии и Германии в рамках Дунайского центра, участия в совместных операциях, преимущества оперативной коммуникации и быстрого обмена информацией, что является предпосылкой для предотвращения и расследования правонарушений на воде.