Вино в Украине начнут продавать в жестяных банках
Верховная Рада во вторник, 30 ноября, проголосовала за отмену акцизных марок для натуральных вин и напитков, а также еще ряд новшеств и послаблений для участников винодельного рынка, сообщает UBR.
Об этом рассказал нардеп-мажоритарщик Роберт Горват.
Также, по его словам, среди прочего украинский парламент принял изменения в законодательство по части ввоза субъектами хозяйствования тестовых образцов алкогольных напитков, определил процедуру электронного лицензирования и закрепил бессрочное действие лицензий.
Помимо этого, новации позволят виноделам выпускать свою продукции в новой таре. Со следующего года она поступит на прилавки украинских магазинов.
"Для любителей натуральных вин и напитков медовых предусмотрен разлив продукции в металлические банки 0,33 л из пищевого алюминия. Уже с 1 января 2022 года эти законодательные изменения минимизируют затраты времени и средств наших производителей", – заметил Горват.