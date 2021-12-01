Вино в Украине начнут продавать в жестяных банках

Верховная Рада во вторник, 30 ноября, проголосовала за отмену акцизных марок для натуральных вин и напитков, а также еще ряд новшеств и послаблений для участников винодельного рынка, сообщает UBR.

Об этом рассказал нардеп-мажоритарщик Роберт Горват.

Также, по его словам, среди прочего украинский парламент принял изменения в законодательство по части ввоза субъектами хозяйствования тестовых образцов алкогольных напитков, определил процедуру электронного лицензирования и закрепил бессрочное действие лицензий.

Помимо этого, новации позволят виноделам выпускать свою продукции в новой таре. Со следующего года она поступит на прилавки украинских магазинов.