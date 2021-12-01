Киве не дали научную степень: нардеп пригрозил молитвой

Нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива прокомментировал отказ аттестационной коллегии Минобразования в присуждении ему научной степени, сообщает Деловая столица.

"Все, что вы, шавки трусливые, у меня забрали, я верну, а за тех, кто в этом участвовал, теперь, как православный, буду молиться, знаю и вспомню каждого… Вы уже заканчиваете, а я только начал" , – отметил нардеп.

Кива также обратился к президенту Владимиру Зеленскому, предложив главе государства лишить его адвокатского свидетельства.

Напомним, аттестационная коллегия Министерства образования и науки отменила свое решение о присвоении народному депутату Илье Киве научной степени кандидата наук по государственному управлению.