Учителям подняли зарплату

1 декабря 2021 года увеличена заработная плата педагогов в школах на 8,4%, сообщает УНИАН.

Так, зарплаты у директоров учреждений ОСО вырастут с 15 тыс. 742 до 17 тыс. 057 грн; молодых учителей без категории и стажа работы – с 9 тыс. 015 до 9 тыс. 768 грн; учителей II категории – с 11 тыс. 124 до 12 тыс. 053 грн; учителей I категории – с 11 тыс. 912 до 12 тыс. 906 грн; учителей высшей категории – по 12 тыс. 698 до 13 тыс. 759 грн; ассистентов учителя – с 10 тыс. 338 до 11 тыс. 200 грн. У руководителей кружков зарплата вырастет с 11 тыс. 124 до 12 053 грн, у педагогов-организаторов I категории – с 10 тыс. 445 до 11 тыс. 317 грн.

В МОН напомнили, что 1 января 2021 года зарплаты выросли на 20%.

Госбюджет-2021 и обещанное повышение зарплат

15 декабря 2020 года Верховная Рада приняла законопроект о государственном бюджете Украины на 2021 год.

16 декабря 2020 года министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что согласно "бюджету возможностей", работникам образования будут повышены зарплаты на 26%, медикам – на 30%.

Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет заявил, что в течение 2021 года зарплаты педагогов по сравнению с августом 2020 года вырастут почти на 30%.