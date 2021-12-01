Послание Зеленского к Верховной Раде: все подробности

В среду, 1 декабря, президент Украины Владимир Зеленский выступит в парламенте с традиционным посланием к Верховной Раде. Вопросы, которые он должен затронуть, будут касаться внутреннего и внешнего положения государства, сообщает Обозреватель.

На заседание пригласили представителей общественности, среди которых ветераны, ученые и медики.

Накануне в Telegram-канале "слуги народа" Александра Качуры сообщалось, что на заседание ВРУ, где выступит президент, планируют пригласить общественность. Сам нардеп счел это хорошей инициативой, ведь, по его словам, парламент должен быть максимально открытым.

В сети также был опубликован список лиц, которых планировалось пригласить на послание президента в Раде.

Послание президента в ВРУ назначили на 1 декабря. Источник: t.me/kachuratut

Список лиц, которых планировалось пригласить на послание президента в Раде. Источник: t.me/kachuratut

Список лиц, которых планировалось пригласить на послание. Источник: t.me/kachuratut