Врач из ЮАР раскрыл основные симптомы омикрон-штамма

Врач из Южно-Африканской Республики (ЮАР) Унбен Пиллэй (Unben Pillay) перечислил основные симптомы, которые проявляются при заражении омикрон-штаммом коронавируса, сообщает Лента.Ру.

Эксперт подчеркнул, что на данный момент у заразившихся заболевание протекает преимущественно в легкой форме, однако делать долгосрочные выводы пока рано.

"Мы видели пациентов с симптомами гриппа, сухим кашлем, лихорадкой, ночной потливостью и ломотой в теле" , — рассказал он.

По мнению Пиллэя, указанные симптомы похожи на проявления болезни и в другие волны COVID-19.