Врач из ЮАР раскрыл основные симптомы омикрон-штамма
Врач из Южно-Африканской Республики (ЮАР) Унбен Пиллэй (Unben Pillay) перечислил основные симптомы, которые проявляются при заражении омикрон-штаммом коронавируса, сообщает Лента.Ру.
Эксперт подчеркнул, что на данный момент у заразившихся заболевание протекает преимущественно в легкой форме, однако делать долгосрочные выводы пока рано.
"Мы видели пациентов с симптомами гриппа, сухим кашлем, лихорадкой, ночной потливостью и ломотой в теле", — рассказал он.
По мнению Пиллэя, указанные симптомы похожи на проявления болезни и в другие волны COVID-19.