Экстремал первым в мире пролетел над активным вулканом

Чилийский парашютист Себастьян Альварес первым в мире пролетел над жерлом активного вулкана в костюме для вингсьютинга, сообщает УНИАН.

Соответсвующее видео было размещено на YouTube-канале Red Bull.

Как сообщается, Альварес и раньше летал над вулканами, но с новым дизайном костюма и тщательной подготовкой он стал первым человеком, который в вингсьюте взлетел на действующий вулкан и вылетел из него.

По данным, экстремал год готовился к полету, изучал все о вулканах и воздушных потоках над ними.

Трюк был выполнен над чилийским вулканом Пукон, высота кратера которого составляет 2860 метров.

Вингсьют - специальный костюм-крыло, конструкция которого позволяет человек выполнять планирующие полёты. Современные вингсьюты также позволяют набирать высоту в полёте.