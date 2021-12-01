Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил о высоких рисках полномасштабной эскалации со стороны РФ зимой. Он надеется, что этого не произойдет, сообщает РБК-Украина.

Он оценил угрозу полномасштабной эскалации со стороны РФ.

"Скажу так: риски высоки, но я надеюсь, что этого не произойдет" , - сообщил он.

Ермак также озвучил свое мнение относительно того, зачем все это Кремлю. По его словам, вся мотивация в большой политике - большие интересы, и можно только догадываться.