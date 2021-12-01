Volkswagen раскрыла тонкости настойки автомобилей

Инженеры Volkswagen поделились тонкостями настройки шасси современных автомобилей. Если раньше они большее внимание уделяли механике, кинематике, то сегодня весь процесс сфокусирован на программном обеспечении, сообщает РБК-Украина.

"Десять лет назад при разработке автомобилей мы в первую очередь настраивали механику. Экспериментировали с различными типами подвески, анализировали поведение шин, стабилизаторов поперечной устойчивости, режимы работы пружин – все это было для нас очень важно" , – говорит Карстен Шебсдат, руководитель отдела разработки систем управления динамикой и ходовой частью автомобилей марки Volkswagen.

"Прошли годы, и сегодня мы вынуждены искать компромиссы в отношении основ, и все больше уделять внимания настройкам электроусилителя руля, блоков ABS, ESР и пр." , – добавляет инженер.

В Volkswagen убеждены, что невозможно создать универсальный автомобиль, который бы понравится всем водителям. К счастью, программное обеспечение может доставить удовольствие более широкой аудитории, в основном за счет смены настроек подвески, рулевого управления, реакции на дроссельную заслонку и пр.

К примеру, Golf GTI восьмого поколения получил 15-позиционную настройку подвески по жесткости. Опросы Volkswagen говорят, что около 97% водителей удовлетворены предложенными настройками.

Усилить ощущения от машины должны звуковой, визуальный и тактильный аспекты. Эти три параметра важны во всем: от вибрации на руле при срабатывании системы удержания в полосе до звука предупреждения о непристегнутых ремнях безопасности.

Инженеры Volkswagen сегодня заняты новыми вызовами, которые ставят перед ними автономные машины. Восприятие водителя, управляющего машиной, сильно отличается от эмоций фактически пассажира.