Украинка выиграла чемпионат мира по пауэрлифтингу

25-летняя украинка Марьяна Шевчук выиграла первенство мира по пауэрлифтингу, которое проходит в грузинском Тбилиси, сообщает УНИАН.

Уроженка Винницкой области выступает в весовой категории до 55 кг. В первой попытке Шевчук показала результат, с которым триумфовала на Паралимпиаде в Токио (подняла 125 кг).

В третьей попытке Марьяна подняла 133,5 кг, побив свой же мировой рекорд (133 кг), который она установила в мае 2021 года. Таким образом, Шевчук завоевала золото, опередив конкуренток из Турции и России.

Чемпионат мира по пауэрлифтингу, женщины, до 55 кг

1. Марьяна Шевчук (Украина) - 133,5 кг

2. Бесра Думан (Турция) - 121 кг

3. Тамара Подпальная (ПКР) - 120 кг