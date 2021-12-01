Киркоров показал подарок для дочери на 10-летие

Филипп Киркоров любит устраивать сюрпризы своим детям – Алле Виктории и Мартине. Он регулярно балует звездных наследников дорогими подарками и часто выходит с ними в свет. У себя в Instagram певец показал, как поздравлял дочь с юбилеем, сообщает Сегодня.

Филипп отметил, что из-за командировки не смог лично вручить подарок дочери на день рождения, но его помог сын. На опубликованном видео Мартин завязал сестре глаза и помог спуститься со второго этажа в холл, где стояла коробка, украшенная воздушными шарами. Алла-Виктория открыла подарок, в котором находился новый наряд.