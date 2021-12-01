18-летний шахматист побил рекорд Карлсена

Алиреза Фирузджа стал самым молодым шахматистом в истории, который добрался до отметки 2800 пунктов, сообщает Сегодня.

В новом рейтинге Международной федерации шахмат Алиреза Фирузджа занимает второе место, его показатель – 2804 очков ЭЛО. У лидера Магнуса Карлсена – 2856.

Фирузджа преодолел отметку 2800 пунктов в возрасте 18 лет 5 месяцев 13 дней. Прежнее достижение принадлежало норвежцу Магнусу Карлсену. В 2009 году Карлсен добился подобного достижения в возрасте 18 лет 336 дней.

Алиреза родился в Иране и дважды становился чемпионом страны. В декабре 2019 года Фирузджа отказался от выступлений под иранским флагом из-за запрета играть с израильтянами, с этого времени до июля 2021 года выступал под флагом ФИДЕ. С июля 2021 года выступает под флагом Франции.

Напомним, в настоящее время Магнус Карлсен проводит защиту чемпионского титула. В Дубае он играет с претендентом Яном Непомнящим. Первые четыре партии завершились вничью.