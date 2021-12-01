Лукашенко пригрозил остановить транзит газа в Европу

Президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил готовность остановить транзит энергоносителей из России в Польшу в случае закрытия Варшавой польско-белорусской границы, сообщает РИА Новости.

Об этом он заявил в интервью.

"Слушайте, когда меня будут душить поляки или еще какие-то там, я буду смотреть на какие-то контракты? Бросьте вы, о чем вы говорите?" — заявил Лукашенко.

По словам президента, закрытием границы Польша нанесет ущерб себе.