Первый кроссовер Ferrari выехал на гоночный трек

О грядущем внедорожнике Ferrari Purosangue известно уже несколько лет. На днях один из прототипов первого кроссовера итальянской марки попал в объективы фотошпионов на испытательном треке Fiorano, сообщает РБК-Украина.

Как и большинство ранее замеченніх предсерийных прототипов Purosangue, он выглядит как уменьшенная версия Maserati Levante. И у нет большого дорожного просвета, а это означает, что Purosangue не будет традиционным внедорожником.

Что делает этот прототип особенно интересным, так это рев, который он издает. Было много разговоров о том, какими силовыми агрегатами Ferrari оснастит предложит свой первый кроссовер. Назывались гибридная установка на базе двигателя V6 от 296 GTB, четырехлитровый V8 с двойным турбонаддувом от SF90 Stradale и, возможно, даже атмосферный V12.

Судя по звуку, похоже, что у этого прототипа под капотом как раз шесть цилиндров. Силовая установка спорткара 296 GTB состоит из 2,9-литрового двигателя V6 с двойным турбонаддувом, который развивает мощность 654 л.с. – это обеспечивает рекордную удельную среди всех производимых в настоящее время автомобилей. Двигатель работает вместе со 164-сильным электромотором, что дает в общей сложности 819 сил и 740 Нм крутящего момента.

Ожидается, что разработанный на совершенно новой платформе кроссовер Ferrari Purosangue дебютирует в следующем году.