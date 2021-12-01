Xiaomi объявила об анонсе флагманов на новом процессоре

Китайская компания Xiaomi сообщила о запуске массового производства и скором анонсе флагманских смартфонов семейства Xiaomi 12, сообщает 3Dnews.

Обнародованный тизер подтверждает сведения о том, что в основу как минимум одного из представителей серии ляжет представленный сегодня флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1.

Источник изображений: Xiaomi

Названный чип производится по 4-нанометровой технологии на предприятии Samsung. Он содержит восемь вычислительных ядер, включая мощное ядро Kryo Prime с тактовой частотой до 3,0 ГГц, движок искусственного интеллекта Qualcomm AI Engine седьмого поколения и графический ускоритель Adreno нового поколения. Встроенный модем Snapdragon X65 5G обеспечивает скорость передачи информации до 10 Гбит/с в сторону абонента.

По слухам, в новое семейство смартфонов войдут модели Xiaomi 12 и Xiaomi 12X. Они якобы получат дисплей AMOLED с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Для модели Xiaomi 12 предусмотрено наличие быстрой подзарядки мощностью 100 Вт, для Xiaomi 12X — 67 Вт.

В опубликованном видеоролике (см. ниже) показан процесс монтажа чипа Snapdragon 8 Gen 1 на системную плату смартфона. Операции выполняются на автоматизированной линии.

О сроках анонса новинок компания Xiaomi, увы, умалчивает, ограничиваясь расплывчатым «скоро». Стоит отметить, что смартфоны на базе Snapdragon 8 Gen 1 также готовят Black Shark, Honor, iQOO, Motorola, Nubia, OnePlus, Oppo, Realme, Redmi, Sharp, Sony, Vivo, ZTE и другие бренды.