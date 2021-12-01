Ахметов мог использовать день рождения Шустера для поиска кандидата в президенты

В понедельник, 22 ноября, бывший министр внутренних дел Арсен Аваков опубликовал в соцсетях фото с надписью "это именно то, что вы подумали", на котором он, Владимир Гройсман, Савик Шустер, Дмитрий Гордон, доктор Евгений Комаровский стоят с доспехами на берегу озера в Вильнюсе, куда потом прилетел Ринат Ахметов.

Журналисты "Украинской правды" провели расследование﻿, при каких обстоятельствах было сделано фото и для чего Ахметов прилетел в Вильнюс, где в тот же день находились украинские экс-политики.

Эта история началась не в Литве, а в киевском аэропорту "Борисполь". Почти две недели назад именно отсюда за границу вылетели два частных самолета.

Оба борта через день встретятся в аэропорту Вильнюса. На борту одного из них был олигарх Ринат Ахметов. Сюда же прилетает и брат мэра Киева Владимир Кличко.

В Вильнюсе телеведущий Савик Шустер решил отпраздновать день рождения, однако и раньше подобные встречи проходили не только для поздравлений именинника.

Так, в 2014 году в Вене состоялась встреча Петра Порошенко, Виталия Кличко и Дмитрия Фирташа, тогда уже находившегося под следствием по запросу ФБР. Однако тогда политики уверяли, что приехали в Австрию для того, чтобы поздравить Владимира Кличко. Но именно после этой встречи Виталий Кличко передумал баллотироваться в президенты и уступил право Петру Порошенко, однако впоследствии Кличко не отвечал четко на вопрос о том, был ли тогда подписан договор с Порошенко.

Ахметов также мог использовать день рождения Савика Шустера для поиска кандидата в президенты. Отметим, что "Свобода слова" Шустера выходит на телеканале Ахметова, а Зеленский обвинял в подыгрывании олигарху именно этого телеведущего.

Также некоторые из публичных гостей дня рождения Шустера около месяца назад сменили риторику по поводу Зеленского. Так, Комаровский и Гордон заявляли, что ошиблись с выбором президента, потому что тогда хотели, чтобы это не была команда Порошенко.

Гройсман не прокомментировал встречу в Вильнюсе, а Аваков сказал, что был только гостем, поэтому не хочет раскрывать детали праздника.

"На дне рождения Савика в Литве у меня не было никаких отдельных встреч с гостями. Состав гостей мне обсуждать не корректно - я не репортер, я гость. Корректно самому Савику, если сочтет нужным" , - сказал Аваков.

Мэр Киева Виталий Кличко отметил, что его брат, Владимир Кличко, вне политики, а потому не мог быть посредником в переговорах.

По информации источников в политических кругах, Ахметов в Вильнюсе обсуждал возможных кандидатов на предстоящих парламентских и президентских выборах. Однако сам Ахметов отказался от комментариев.

Ранее Владимир Заленский заявил, что в Украине запланирован государственный переворот с участием Ахметова, однако сам олигарх это отрицает.