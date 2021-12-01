На дорогах Украины появились новая желтая разметка

В Украине начала появляться новая разметка на дорогах в виде желтых сеток. Такую разметку уже наносят в Киеве и других крупных городах страны, сообщает Обозреватель.

Для чего нужна такая разметка, рассказали в сюжете программы "Джедаи" на канале 2+2. Напомним, что с 1 ноября в Украине вступили новые Правила дорожного движения. В разделе "Дорожная разметка" есть обозначение одного из нововведений – пункт 1.10.3 (коробчатая разметка желтого цвета) – наносится на проезжую часть в зоне перекрестка для предупреждения о запрете въезда на перекресток в случае возникновения затора (Постановление Кабмина №1091 от 29.09.2021).

Пункт 1.10.3 (коробчатая разметка желтого цвета) – наносится на проезжую часть в зоне перекрестка для предупреждения о запрете въезда на перекресток в случае возникновения затора. Источник: zakon.rada.gov.ua

Новая разметка только начала появляться на дорогах Украины, поэтому многие водители не знают ее значения. По мнению инициаторов появления такого типа разметки, она поможет снизить аварийность на оживленных перекрестках и уменьшить заторы.

Согласно новым правилам дорожного движения, водителям категорически запрещено выезжать на желтую сетку на перекрестках во время скопления машин или пробок. Водителям нельзя выезжать на участок дороги с такой разметкой, если они не успели закончить проезд перекрестка до смены цвета светофора.

По мнению экспертов, работать такая разметка будет только в том случае, когда за нарушение проезда перекрестка, в частности, выезд на участок дороги, обозначенный в соответствии с пунктом 1.10.3, будут штрафовать. Кроме того, должно пройти время, пока водители разберутся со всеми новшествами, которые вступили в силу в ноябре нынешнего года.