В МИД РФ заявили, что Украина наращивает войска на Донбассе

В Министерстве иностранных дел России заявили, что численность войск Украины на Донбассе достигла 125 тысяч человек.

Об этом заявила﻿ представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга.

"Вооруженные силы Украины наращивают силы, стягивают тяжелую технику, личный состав. По некоторым данным, численность группировки войск Украины в зоне конфликта уже достигает 125 тысяч человек, а это половина всего состава вооруженных сил Украины" , — сказала Захарова.

Она также заявила о нарушениях режима прекращения огня по всей линии соприкосновения.