В МИД РФ заявили, что Украина наращивает войска на Донбассе
В Министерстве иностранных дел России заявили, что численность войск Украины на Донбассе достигла 125 тысяч человек.
Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга.
"Вооруженные силы Украины наращивают силы, стягивают тяжелую технику, личный состав. По некоторым данным, численность группировки войск Украины в зоне конфликта уже достигает 125 тысяч человек, а это половина всего состава вооруженных сил Украины", — сказала Захарова.
Она также заявила о нарушениях режима прекращения огня по всей линии соприкосновения.