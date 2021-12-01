Украина может проиграть намного больше по иску инвесторов "Мотор Сичи"

Украина может проиграть намного больше по иску инвесторов "Мотор Сичи"

На протяжении прошедшего года украинская власть не сделала ни шагу для урегулирования конфликта с китайскими акционерами "Мотор Сич", поэтому их требования возросли, а сумма иска в дальнейшем может еще увеличиваться, заявил экс-вице-премьер Павел Розенко, пишет Наталия Гурковская, РБК-Украина.

"В прошлом году сумма иска была 3,5 млрд долларов, в этом - уже 4,5 млрд долларов. Плюс еще Минюст потратит 500 млн долларов на адвокатов, чтобы проиграть это дело в суде. Я убежден, что это дело проигрышное", - заявил эксперт.

Вместе с тем Розенко напомнил, что сделка по покупке акций "Мотор Сич" китайскими инвесторами была полностью законной, и полагает, что сумма требований к Украине в Гааге может возрасти:

"Уже 4,5 млрд долларов, а дальше будет 5-6-7 млрд долларов. Потому что вместо того, чтобы сесть с инвестором за стол переговоров, власть что сделала? Через СНБО противозаконным способом наложили аресты на акции и санкции на владельцев китайской компании", - добавляет он.

Конфликт Украины с китайскими акционерами "Мотор Сич", по словам Розенко, подрывает ее имидж надежного инвестиционного партнера. По словам Розенко Киеву лучше не доводить дело до арбитража, а найти компромисс в процессе переговоров.

"Мы призываем вкладывать инвестиции - приходите в Украину. Но сами власти показывают всему миру, что они - ненадежный партнер: на нас нельзя полагаться, ведь завтра у вас заберут инвестиции. Поэтому надо менять эту парадигму. Нужно садиться и договариваться с китайскими инвесторами: показывать прогнозируемость государства, что с нами можно работать, что инвестиции и права инвесторов здесь будут защищены", - пояснил экс-вице-премьер.

Напомним, ранее китайские инвесторы "Мотор Сич" через международный арбитраж в Гааге добиваются возмещения потерь на 4,5 млрд долларов - иск подан из-за нарушения Украиной соглашения с правительством КНР о взаимном поощрении и защите инвестиций.

Китайская сторона требует признать Украину стороной, нарушившей двустороннее межправительственное соглашение и обязать выплатить истцам полную компенсацию всех понесенных ими убытков.

В официальном заявлении компании-акционера "Мотор Сич" в соцсети WeChat отмечается, что "в результате несправедливого отношения украинского государства к китайским инвесторам в течение последних пяти лет и непрерывного применения незаконных мер китайские инвесторы понесли значительные убытки как в Украине, так и в Китае".

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