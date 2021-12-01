Минздрав обновил карантинные зоны

Минздрав обновил карантинные зоны
Фото: Pixabay

Министерство здравоохранения Украины обновило карантинные зоны. В красной зоне карантина находится 19 регионов Украины.﻿ Об этом, со ссылкой на данные Минздрава, сообщает Сегодня.

Красная зона

  • г. Киев,
  • Херсонская,
  • Одесская,
  • Запорожская,
  • Донецкая,
  • Днепропетровская,
  • Сумская,
  • Николаевская,
  • Ровенская,
  • Житомирская,
  • Ивано-Франковская,
  • Киевская,
  • Луганская,
  • Хмельницкая,
  • Черниговская,
  • Львовская,
  • Волынская
  • Черкасская,
  • Винницкая.

Оранжевая зона

  • Полтавская,
  • Закарпатская.

Желтая зона

  • Тернопольская,
  • Кировоградская,
  • Черновицкая,
  • Харьковская.
Карантин в Украине: &quot;красная&quot; зона - самая большая, &quot;оранжевых&quot; областей меньше всего

Красную зону готовы покинуть 6 областей

Шесть областей уже не имеют ни одного признака красной зоны эпидемической опасности распространения коронавируса, хотя все еще остаются "красными". Кроме этого, есть 10 регионов, у которых превышен уровень госпитализации.

"Сейчас есть 6 регионов, которые готовы выйти из красного уровня эпидопасности. Но комиссия ТЭБ и ЧС эти регионы не выводит. Потенциально причиной может быть то, что сейчас обновляется карантинное постановление, чтобы выводить регионы в соответствии с новыми карантинными индикаторами, или ограничениями", – заявил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко.

По его словам, решение по выходу регионов из красной зоны будет зависеть от того, когда будет собираться комиссия ТЭБ и ЧС.

"Но то, что регионы в ближайшее время должны выходить, то это должно уже произойти, если не будет каких-то кардинальных изменений в решениях правительства относительно критериев выхода из красного уровня", – сообщил эксперт.

Киев, Луганская, Львовская, Одесская, Ровенская и Херсонская области уже не имеют ни одного признака красной зоны эпидемической опасности распространения коронавируса.

Согласно таблице Минздрава, в этих регионах пришли в норму такие показатели:

  • загруженность коек с кислородом;
  • уровень госпитализаций и его динамика;
  • уровень заболеваемости;
  • коэффициент выявления случаев инфицирования.

С такими показателями регионы можно переводить в желтую зону.

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