Минздрав обновил карантинные зоны

Министерство здравоохранения Украины обновило карантинные зоны. В красной зоне карантина находится 19 регионов Украины.﻿ Об этом, со ссылкой на данные Минздрава, сообщает Сегодня.

Красная зона

г. Киев,

Херсонская,

Одесская,

Запорожская,

Донецкая,

Днепропетровская,

Сумская,

Николаевская,

Ровенская,

Житомирская,

Ивано-Франковская,

Киевская,

Луганская,

Хмельницкая,

Черниговская,

Львовская,

Волынская

Черкасская,

Винницкая.

Оранжевая зона

Полтавская,

Закарпатская.

Желтая зона

Тернопольская,

Кировоградская,

Черновицкая,

Харьковская.

Красную зону готовы покинуть 6 областей

Шесть областей уже не имеют ни одного признака красной зоны эпидемической опасности распространения коронавируса, хотя все еще остаются "красными". Кроме этого, есть 10 регионов, у которых превышен уровень госпитализации.

"Сейчас есть 6 регионов, которые готовы выйти из красного уровня эпидопасности. Но комиссия ТЭБ и ЧС эти регионы не выводит. Потенциально причиной может быть то, что сейчас обновляется карантинное постановление, чтобы выводить регионы в соответствии с новыми карантинными индикаторами, или ограничениями" , – заявил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко.

По его словам, решение по выходу регионов из красной зоны будет зависеть от того, когда будет собираться комиссия ТЭБ и ЧС.

"Но то, что регионы в ближайшее время должны выходить, то это должно уже произойти, если не будет каких-то кардинальных изменений в решениях правительства относительно критериев выхода из красного уровня" , – сообщил эксперт.

Киев, Луганская, Львовская, Одесская, Ровенская и Херсонская области уже не имеют ни одного признака красной зоны эпидемической опасности распространения коронавируса.

Согласно таблице Минздрава, в этих регионах пришли в норму такие показатели:

загруженность коек с кислородом;

уровень госпитализаций и его динамика;

уровень заболеваемости;

коэффициент выявления случаев инфицирования.

С такими показателями регионы можно переводить в желтую зону.