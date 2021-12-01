Минздрав обновил карантинные зоны
Министерство здравоохранения Украины обновило карантинные зоны. В красной зоне карантина находится 19 регионов Украины. Об этом, со ссылкой на данные Минздрава, сообщает Сегодня.
Красная зона
- г. Киев,
- Херсонская,
- Одесская,
- Запорожская,
- Донецкая,
- Днепропетровская,
- Сумская,
- Николаевская,
- Ровенская,
- Житомирская,
- Ивано-Франковская,
- Киевская,
- Луганская,
- Хмельницкая,
- Черниговская,
- Львовская,
- Волынская
- Черкасская,
- Винницкая.
Оранжевая зона
- Полтавская,
- Закарпатская.
Желтая зона
- Тернопольская,
- Кировоградская,
- Черновицкая,
- Харьковская.
Красную зону готовы покинуть 6 областей
Шесть областей уже не имеют ни одного признака красной зоны эпидемической опасности распространения коронавируса, хотя все еще остаются "красными". Кроме этого, есть 10 регионов, у которых превышен уровень госпитализации.
"Сейчас есть 6 регионов, которые готовы выйти из красного уровня эпидопасности. Но комиссия ТЭБ и ЧС эти регионы не выводит. Потенциально причиной может быть то, что сейчас обновляется карантинное постановление, чтобы выводить регионы в соответствии с новыми карантинными индикаторами, или ограничениями", – заявил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко.
По его словам, решение по выходу регионов из красной зоны будет зависеть от того, когда будет собираться комиссия ТЭБ и ЧС.
"Но то, что регионы в ближайшее время должны выходить, то это должно уже произойти, если не будет каких-то кардинальных изменений в решениях правительства относительно критериев выхода из красного уровня", – сообщил эксперт.
Киев, Луганская, Львовская, Одесская, Ровенская и Херсонская области уже не имеют ни одного признака красной зоны эпидемической опасности распространения коронавируса.
Согласно таблице Минздрава, в этих регионах пришли в норму такие показатели:
- загруженность коек с кислородом;
- уровень госпитализаций и его динамика;
- уровень заболеваемости;
- коэффициент выявления случаев инфицирования.
С такими показателями регионы можно переводить в желтую зону.