Тренды зимы 2021/22: что носить в холодное время года

Каждая модница хочет красиво выглядеть независимо от сезона. На первый взгляд кажется, что в холодное время очень трудно составить стильный аутфит, впрочем это совсем не так. Зима – отличное время для экспериментов, поэтому внимательнее присмотритесь к трендовым элементам гардероба, сообщает 24 Канал.

Среди основных трендов – шахматный принт, который вернулся к нам с конца прошлого года. Обратите внимание на кожаные брюки на флисе, теплые трикотажные костюмы, свитера или жилеты в ромбовый принт. Среди верхней одежды будут преобладать шубы из искусственного меха, а вот к головным уборам можно отнести эксцентричные балаклавы.

Шахматный принт

Шахматный принт приобретал популярность еще в конце 2020 года, а уже в 2021 вернулся с новой силой. Шахматная клетка появилась в коллекциях Erdem, Balenciaga, Vivienne Westwood, Louis Vuitton, Gucci, Lanvin и многих других.

Особое внимание мировых инфлюенсеров привлекли шубы Stand Studio в классическую черно-белую шахматную клетку, а также коричнево-черную. Шуба является не только стильной верхней одеждой, но и прекрасно выполняет свою функцию в холодное время года. Такая верхняя одежда прекрасно сочетается со штанами, джинсами, сапогами и даже кроссовками.

Актуальные тренды зимы 2021/22 / Фото из инстаграма

Актуальные тренды зимы 2021/22 / Фото из инстаграма Марины Мартынив

Кожаные штаны

Кожа перекочевала из летнего сезона в зимний. Кожаные брюки считаются замечательной вещью в межсезонье, впрочем, для зимнего периода дизайнеры продумали утепленные варианты, в которых вам не будет холодно. В коллекциях брендов осень-зима 2021/2022 появились как классические черные прямые брюки, так и цветные кожаные, а также широкие и узкие.

Актуальные тренды зимы 2021/22 / Фото из инстаграма

Актуальные тренды зимы 2021/22 / Фото из инстаграма Алисии Родди

Экомех

Если вы любите классику, то выбирайте коричневую, молочную, бежевую или белоснежную шубу, которая станет идеальным дополнением к вашему наряду.

Актуальные тренды зимы 2021/22 / Фото из инстаграма Сони Лисон

Актуальные тренды зимы 2021/22 / Фото из инстаграма Сони Лисон

Ромбовый принт

Ромбового принта зимой будет очень много. Из верхней одежды и пуловеров он перекочует в аксессуары, блузы, рубашки и брюки. Зимой обращайте внимание на уютные свитера, жилетки и кардиганы.

Актуальные тренды зимы 2021/22 / Фото з инстаграма Эльзы Хоск

Трикотажный костюм

Расслабленные и уютные вещи всегда будут в тренде в холодное время года. В этом сезоне на модную арену выходят небрючные костюмы, а юбки миди с топами и длинными рукавами.

Актуальные тренды зимы 2021/22 / Фото из инстаграма

Актуальные тренды зимы 2021/22 / Фото с Vogue

Балаклава

Одним из самых эксцентричных головных уборов этой зимой считается балаклава. Балаклавы уже давно перестали быть просто элементом спортивного стиля, поэтому стилисты советуют вводить этот головной убор в городской стиль. В этом сезоне выбирайте балаклаву в тон к вашей верхней одежде. Аутфит получится невероятно стильным.

Фото из инстаграма Каролин Бломст