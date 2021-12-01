Экономический паспорт, олигархи, переговоры с РФ: главное из послания президента

Сегодня президент Владимир Зеленский выступил с посланием к Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении Украины, сообщает Интерфакс-Украина.

Собрали главные заявления из выступления.

Экономический паспорт украинца

Зеленский планирует до 10 декабря внести в Верховую Раду законопроект об экономическом паспорте украинца.

"Я хочу поблагодарить Верховную Раду – вчера мы проголосовали очень важный налоговый закон №5600, который увеличивает ренту: плату за использование природных ресурсов Украины, каждого украинца. Мы направим эти средства на наших детей. Поэтому до 10 декабря этого года впервые за всю историю я внесу законопроект об экономическом паспорте украинца" , - сказал он .

Он объяснил, что в соответствии с этим законопроектом средства от платы за использование недр будут накапливаться на персональных счетах детей граждан Украины, которые по достижении совершеннолетия они смогут использовать для получения образования в Украине или покупки собственного жилья.

Множественное гражданство

"Я знаю, насколько важным для украинцев, проживающих в США, Канаде, ЕС, являются вопросы множественного гражданства. Сегодня я вношу соответствующий законопроект на рассмотрение парламента" , - заявил﻿ Зеленский.

Борьба с олигархами

"Мы впервые за 30 лет начали системную борьбу с олигархами. Кто-то скажет: правильно говорить не "с, а против олигархов". А я скажу: правильно не говорить, а делать. И я уверен, что Украина в этой борьбе победит. Украина с этим покончит" , - уверен﻿ Зеленский.

Прямые переговоры с РФ

Зеленский заявил, что Украина не сможет остановить войну без прямых переговоров с Россией.

"Восемь лет подряд мы боимся сознаться самим себе: мы не остановим войну без прямых переговоров с Российской Федерацией... Давайте поставим в этом вопросе точку", - сказал Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что все внешние партнеры тоже признают, что Украина не может остановить войну без прямых переговоров с РФ.

Дороги и мосты

"Все думали, что хорошие дороги и Украина – это антонимы. Мы доказали, что они стали синонимами. Мы уже построили 13 тысяч км дорог. Но много качественных дорог не бывает. Поэтому цель на два следующих года не уменьшается, она амбициозная – это 15 тысяч километров дорог. И ни километром меньше, чтобы уже закончить эту реформу" , - подчеркнул он.

Зеленский также сообщил, что в рамках национальной программы восстановления мостов уже построено и обновлено 560 мостов и мостовых переходов, среди которых легендарный мост в Запорожье, который был недостроем 15 лет.

"За следующие два года планируем соединить берега по всей Украине еще 810 мостами и мостовыми переходами, среди которых Кременчугский и Ямпольский мосты" , - заявил президент.

Реконструкция больниц

"Мы отремонтировали 600 сельских амбулаторий и 200 приемных отделений. А уже в следующем году мы приступаем к реконструкции 48 областных многопрофильных клинических больниц как для взрослых, так и детей, а также 24 реабилитационных центров для ветеранов" , - сказал он.

О цифровой свободе

"Независимость – это цифровая свобода от бюрократии, очередей и коррупции. В этом уже убедилось более 11 миллионов пользователей нашего государственного приложения "Дия". Украина стала первой страной в мире, введшей цифровой паспорт гражданина своего государства. Мы ввели цифровое водительское удостоверение, с помощью которого можно путешествовать или открыть банковский счет онлайн" , - отметил Владимир Зеленский.

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