52% ввезенных в Украину авто с 2019 года старше 10 лет

Более половины ввезенных в Украину авто с 2019 года старше 10 лет. Для сравнения, с 2014 по 2018 год средний возраст ввозимых авто был менее 5 лет. Это был период массовых регистраций транспорта на еврономерах, сообщает Опендатабот.

Временное упрощение таможенного оформления транспортных средств в Украине впервые было введено в конце ноября 2018 г. и окончательно завершилось в начале ноября текущего года. В результате нескольких волн льготного растаможивания авто на "еврономерах" в стране вдвое вырос средний возраст ввезенных авто и значительно увеличилось их количество.

С 2019 по октябрь 2021 года в Украине было растаможено рекордное количество ввезенных авто – 1 613 503 единиц.

Количество ввезенных авто в 2013-2021 гг. Источник: opendatabot.ua

Большинство автомобилей, ввезенных за это время, старше 10 лет – 839 144 или 52%.

Возраст ввезенных авто в 2019-2021 гг. Источник: opendatabot.ua