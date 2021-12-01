52% ввезенных в Украину авто с 2019 года старше 10 лет
Более половины ввезенных в Украину авто с 2019 года старше 10 лет. Для сравнения, с 2014 по 2018 год средний возраст ввозимых авто был менее 5 лет. Это был период массовых регистраций транспорта на еврономерах, сообщает Опендатабот.
Временное упрощение таможенного оформления транспортных средств в Украине впервые было введено в конце ноября 2018 г. и окончательно завершилось в начале ноября текущего года. В результате нескольких волн льготного растаможивания авто на "еврономерах" в стране вдвое вырос средний возраст ввезенных авто и значительно увеличилось их количество.
С 2019 по октябрь 2021 года в Украине было растаможено рекордное количество ввезенных авто – 1 613 503 единиц.
Большинство автомобилей, ввезенных за это время, старше 10 лет – 839 144 или 52%.
"Ситуация с перевозкой подержанных автомобилей выгодна для ЕС, но максимально не выгодна и не логична для Украины. Так в Украине запрещена регистрация новых автомобилей категории Евро-4 (экологический стандарт, регулирующий содержание вредных веществ в выхлопных газах), а подержанные авто можно зарегистрировать даже, если они соответствуют стандарту Евро-2. Также в Украине не налажена утилизация подержанных авто, поэтому в ближайшее время будет большая проблема с этим", – комментирует Олег Назаренко, глава Ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Украины.