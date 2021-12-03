Фаршированная утка: рецепт с яблоками, картофелем и медом

Фаршированная утка: рецепт с яблоками, картофелем и медом
Фото: Рixabay

Если вы никогда не готовили утку и думаете, что это крайне сложный процесс – вы ошибаетесь. Владимир Ярославский поделился любимым рецептом праздничного жаркого, по которому вы легко и вкусно приготовите это блюдо, сообщает 24 Канал.

Впереди много праздников, именин и дней рождений. Чтобы вкусно и сытно накрыть праздничный стол, воспользуйтесь рецептом украинского шеф-повара Владимира Ярославского.

Рецепт фаршированной утки с яблоками

  • Время: 4 часа (8 – 48 часов на маринование)
  • Порции: 8

Ингредиенты:

  • ﻿ 1 утка (вес 1,3 килограмма);
  • ﻿75 граммов дижонской горчицы;
  • ﻿60 граммов меда;
  • ﻿ соль;
  • ﻿черный молотый перец;
  • ﻿5 зеленых яблок Симиренко;
  • ﻿5 штук картофеля.

Приготовление:

  1. Для приготовления маринада смешайте в небольшой посуде горчицу и мед, добавьте соль и черный молотый перец.  Важно! Расчет соли 10 – 11 грамм на 1 килограмм продукта.
  1. Тщательно промойте утку, протрите ее бумажными полотенцами. По желанию отрежьте последнюю фалангу крыльев.
  1. Натрите тушку маринадом и отправьте на 1 – 2 ночи в холодильник.
  1. Накройте противень для выпекания фольгой так, чтобы можно было завернуть в нее утку.
  1. Почистите яблоки от кожуры и разрежьте на произвольные куски. Нафаршируйте ими утку, а оставшиеся яблоки можно выложить сбоку на противень.
  1. Картофель разрежьте пополам и подложите под утку по бокам.
  1. Утиные ножки завяжите шпагатом.
  1. По желанию можно добавить к утке специй: тимьян, розмарин.
  1. Заверните утку в фольгу, выложите ее лодочкой, чтобы сок не вытекал.
  1. Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте утку 1 час. Далее уменьшите температуру духовки до 120 градусов и готовьте утку еще 2 – 2,5 часа.
  1. Освободите утку от фольги, полейте мясо образовавшимся соком. Подкрутите температуру в духовке до 200 – 220 градусов и выпекайте утку до румяной корочки.

Обратите внимание! Если утка больше по весу, чем в рецепте – готовьте ее по времени: каждые полкило мяса на дополнительные полчаса при 120 градусах.

  1. Подавайте блюдо к столу горячим. Приятного аппетита!

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