Фаршированная утка: рецепт с яблоками, картофелем и медом

Если вы никогда не готовили утку и думаете, что это крайне сложный процесс – вы ошибаетесь. Владимир Ярославский поделился любимым рецептом праздничного жаркого, по которому вы легко и вкусно приготовите это блюдо, сообщает 24 Канал.

Впереди много праздников, именин и дней рождений. Чтобы вкусно и сытно накрыть праздничный стол, воспользуйтесь рецептом украинского шеф-повара Владимира Ярославского.

Рецепт фаршированной утки с яблоками

Время : 4 часа (8 – 48 часов на маринование)

: 4 часа (8 – 48 часов на маринование) Порции: 8

Ингредиенты:

﻿ 1 утка (вес 1,3 килограмма);

﻿75 граммов дижонской горчицы;

﻿60 граммов меда;

﻿ соль;

﻿черный молотый перец;

﻿5 зеленых яблок Симиренко;

﻿5 штук картофеля.

Приготовление:

Для приготовления маринада смешайте в небольшой посуде горчицу и мед, добавьте соль и черный молотый перец. Важно! Расчет соли 10 – 11 грамм на 1 килограмм продукта.

Тщательно промойте утку, протрите ее бумажными полотенцами. По желанию отрежьте последнюю фалангу крыльев.

Натрите тушку маринадом и отправьте на 1 – 2 ночи в холодильник.

Накройте противень для выпекания фольгой так, чтобы можно было завернуть в нее утку.

Почистите яблоки от кожуры и разрежьте на произвольные куски. Нафаршируйте ими утку, а оставшиеся яблоки можно выложить сбоку на противень.

Картофель разрежьте пополам и подложите под утку по бокам.

Утиные ножки завяжите шпагатом.

По желанию можно добавить к утке специй: тимьян, розмарин.

Заверните утку в фольгу, выложите ее лодочкой, чтобы сок не вытекал.

Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте утку 1 час. Далее уменьшите температуру духовки до 120 градусов и готовьте утку еще 2 – 2,5 часа.

Освободите утку от фольги, полейте мясо образовавшимся соком. Подкрутите температуру в духовке до 200 – 220 градусов и выпекайте утку до румяной корочки.

Обратите внимание! Если утка больше по весу, чем в рецепте – готовьте ее по времени: каждые полкило мяса на дополнительные полчаса при 120 градусах.