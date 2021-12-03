Фаршированная утка: рецепт с яблоками, картофелем и медом
Если вы никогда не готовили утку и думаете, что это крайне сложный процесс – вы ошибаетесь. Владимир Ярославский поделился любимым рецептом праздничного жаркого, по которому вы легко и вкусно приготовите это блюдо, сообщает 24 Канал.
Впереди много праздников, именин и дней рождений. Чтобы вкусно и сытно накрыть праздничный стол, воспользуйтесь рецептом украинского шеф-повара Владимира Ярославского.
Рецепт фаршированной утки с яблоками
- Время: 4 часа (8 – 48 часов на маринование)
- Порции: 8
Ингредиенты:
- 1 утка (вес 1,3 килограмма);
- 75 граммов дижонской горчицы;
- 60 граммов меда;
- соль;
- черный молотый перец;
- 5 зеленых яблок Симиренко;
- 5 штук картофеля.
Приготовление:
- Для приготовления маринада смешайте в небольшой посуде горчицу и мед, добавьте соль и черный молотый перец. Важно! Расчет соли 10 – 11 грамм на 1 килограмм продукта.
- Тщательно промойте утку, протрите ее бумажными полотенцами. По желанию отрежьте последнюю фалангу крыльев.
- Натрите тушку маринадом и отправьте на 1 – 2 ночи в холодильник.
- Накройте противень для выпекания фольгой так, чтобы можно было завернуть в нее утку.
- Почистите яблоки от кожуры и разрежьте на произвольные куски. Нафаршируйте ими утку, а оставшиеся яблоки можно выложить сбоку на противень.
- Картофель разрежьте пополам и подложите под утку по бокам.
- Утиные ножки завяжите шпагатом.
- По желанию можно добавить к утке специй: тимьян, розмарин.
- Заверните утку в фольгу, выложите ее лодочкой, чтобы сок не вытекал.
- Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте утку 1 час. Далее уменьшите температуру духовки до 120 градусов и готовьте утку еще 2 – 2,5 часа.
- Освободите утку от фольги, полейте мясо образовавшимся соком. Подкрутите температуру в духовке до 200 – 220 градусов и выпекайте утку до румяной корочки.
Обратите внимание! Если утка больше по весу, чем в рецепте – готовьте ее по времени: каждые полкило мяса на дополнительные полчаса при 120 градусах.
- Подавайте блюдо к столу горячим. Приятного аппетита!