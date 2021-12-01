Бывший чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко может вновь выйти на титульный бой уже в первой половине 2022 года. ﻿, сообщает Обозреватель.

Промоутер свежеиспеченного обладателя трех поясов (WBA Super, WBO, IBF) Джорджа Камбососа, американец Лу Дибелла, заявил, что поединок против украинца является одним из двух приоритетных для его подопечного.

В комментарии сайту BoxingVoice Лу Дибелла сказал, что готовит для австралийца встречу с украинцем или с чемпионом WBA Джервонтой Дэвисом.

"Дэвис – один из возможных соперников. Второй кандидат – Ломаченко. Но ему нужно победить Комми, а это еще под большим вопросом. Я был промоутером Ричарда, он – чертовски хороший боец. Победитель этого боя будет вариантом для нас.

Если победит Комми, то мы рассмотрим и его. Хотя, безусловно, бой с Ломаченко выглядит масштабнее ввиду статуса Василия в боксе. Также возможен бой с Райаном Гарсией, если он вернется в ринг. У него все еще более известное имя, чем у Девина Хэйни [чемпиона WBC]", – порассуждал промоутер .

Промоутер Лу Дибелла. Источник: stacey verbeek

А вот британский промоутер Хэйни, знаменитый Эдди Хирн, который ведет и дела супертяжа Энтони Джошуа, настаивает на встрече Камбососа именно со своим подопечным. Правда, 4 декабря Девину предстоит защищать свой титул в бою с Джозефом Диасом.

Вариантов развития событий может быть несколько. В любом случае, Ломаченко должен 11 декабря разобраться с Комми, а затем уже жаждать чемпионского боя.