Повышение тарифов на газ для полумиллиона домохозяйств отменили

ГК "Нафтогаз Украины", которая выполняет функции поставщика "последней надежды" (ПОН) предлагает автоматически перевести всех клиентов на базовый годовой тариф (7,96 гривен). Это стало возможным благодаря новому закону, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Как отметили в компании, такое решение для бытовых клиентов, которые не выбрали рыночного поставщика и получают газ от поставщика "последней надежды", стало возможным благодаря принятию закона о введении на рынке природного газа учета и расчетов по объему газа в единицах энергии.

ГК "Нафтогаз Украины" обратилась в НКРЭКУ относительно подключения всех бытовых клиентов ПОН на условиях базового годового предложения. Компания ожидает положительное решение регулятора.

"В случае отсутствия поддержки со стороны НКРЭКУ с 1 декабря 2021 года поставщик "последней надежды" будет обязан осуществлять поставку газа всем своим потребителям по цене, рассчитанной по формуле" , - говорится в сообщении.

В таком случае цена на газ будет меняться ежедневно и может составлять более 30 грн/куб. м, добавили в компании и отметили, что формула утверждена правительством и не зависит от "Нафтогаза".

Напомним, ранее ГК "Нафтогаз Украины", которая выполняет функции поставщика "последней надежды" (ПОН), предупредила, что льготная цена газа на уровне 7,96 гривен за кубометр для бытовых клиентов действует только до 30 ноября. С 1 декабря цены могут изменятся. Повышение могло коснуться 500 тысяч домохозяйств, если они не заключат контракт с новым поставщиком.