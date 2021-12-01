Травматологи рассказали, как избежать зимних травм

Пришла зима, сопровождающаяся гололедицей, а значит, как никогда становится актуальным вопрос травм. Как их избежать, рассказали травматолог-ортопед Константин Терновой и кандидат медицинских наук врач-травматолог Артем Катулин, сообщает Российская газета.

Наиболее часто встречающаяся травма - падение с высоты собственного роста, которая нередко приводит к перелому лучевой кости в районе кисти, а также локтя.

"Когда мы падаем, мы выставляем руку, чтобы не удариться головой или лицом. Вот это самый частый перелом. Также пожилые люди ломают шейку бедренной кости... Они плохо видят, темно, скользко - оступился и упал, руки заняты пакетами, выставить руки не успевают", - объяснил Терновой.

Чтобы избежать этого, врач порекомендовал носить обувь на протекторной подошве, не отвлекаться на телефон, на потенциально скользких участках чуть-чуть сгибать колени для лучшей амортизации и держать свободными руки.

Артем Катулин отнес к самым распространенным травмам перелом лучевой кости, когда человек падает, опираясь на руку, а также перелом лодыжек, когда подворачивается нога.

В качестве профилактических мер он также назвал нескользкую обувь, а пожилым пациентам посоветовал не пренебрегать дополнительной системой опоры.