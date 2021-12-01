В США рассказали об уроках кампании в Афганистане

Директор программы по Азии Международной кризисной группы Лорел Миллер в ходе выступления в комитете по иностранным делам сената США представила свое видение того, какие выводы можно сделать, оглядываясь на 20-летнюю американскую миссию в Афганистане. Об этом, ссылаясь на ее речь, пишет Ксения Калинкина, ИноTV.

В своем выступлении Миллер отметила, что из афганской кампании Штаты могут извлечь "пять ключевых уроков" . Первый заключается в том, что относиться к смене режимов следует с большой настороженностью.

Суть второго урока спикер сформулировала следующим образом:

"Если успех стратегии зависит от конкретных условий, нужно быть уверенным в своей способности их создать или контролировать".

В числе обстоятельств, которые США не смогли обеспечить, Миллер назвала политику Пакистана, слабость созданного при поддержке Вашингтона афганского правительства и тот факт, что Афганистан был и остается одной из самых бедных стран в мире, сильно зависимых от внешних ресурсов.

Третий урок аналитик сформулировала так:

"Отдавайте себе отчет в том, сколько вам неизвестно, но оценивайте по достоинству и то, что вам известно, и вносите в свою политику соответствующие изменения".

Она пояснила, что при формировании политики по Афганистану в Вашингтоне долгие годы не руководствовались оценками американского разведсообщества, предпочитая исходить из ожиданий того, что они смогут доказать ошибочность этих оценок.

Четвертый урок:

"Ставить условия для выделения помощи неэффективно, если ваша стратегия зависит от успеха получателя".

По словам Миллер, в США понимали, что поддержка "Талибана" в Афганистане будет расти, пока в стране не решатся проблемы, связанные с коррупцией и политической разобщенностью. Принимая это во внимание, Штаты пытались увязать предоставление финансовой помощи афганскому правительству и урегулирование этих сложностей.

Однако, полностью лишить правительство в Кабуле поддержки США не могли, поскольку от успеха этой структуры зависел успех Вашингтона в республике. Это, в свою очередь, давало Кабулу возможность влиять на Штаты и не мотивировало местные власти принимать меры для решения существующих проблем, заявила эксперт.

Заключительный, пятый урок, который Вашингтон может вынести из афганской кампании, заключается в необходимости "осознавать пределы возможностей США утверждать свою волю там, где подобное не является жизненно необходимым" , считает Миллер.

Она отметила, что сегодня крайне важно не пренебрегать изучением причин провала США в Афганистане. Аналитик добавила, что будущее носит неопределенный характер, поэтому сложно предполагать, что Соединенные Штаты больше не столкнутся с обстоятельствами, которые на протяжении 20 лет побуждали американских лидеров инвестировать огромные средства в Афганистан.

Миллер также предположила, что с ухудшением гуманитарной и экономической ситуации в Афганистане в ближайшее время потребуется принятие политически трудных решений.