Гетманцев объяснил, как будет работать экономический паспорт украинца

Власти ожидают, что дети, у которых будет экономический паспорт и которые будут получать на спецсчета средства от рентных платежей, на момент достижения совершеннолетия будут иметь по $10 тысяч долларов, сообщает Новое время.

Об этом сказал журналистам в кулуарах парламента глава Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев.

«Я не исключаю, что мы будем предоставлять такую возможность детям, рожденным с 2019 года», — отметил он.

По словам Гетманцева, программа предусматривает создание специальных счетов в Фонде будущих поколений, которые будут ежемесячно пополняться. После достижения совершеннолетия эти средства можно будет использовать.