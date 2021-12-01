Китай и Россия каждый день атакуют спутники США

Соединенные Штаты постоянно подвергаются опасности из-за попыток Китая и России использовать против их спутников лазеры, кибератаки и глушители радиочастот, сообщает Сегодня.

Об этом заявил первый заместитель командующего Космическими силами США генерал Дэвид Томпсон, пишет Washington Post.

Автор публикации приводит в пример взрыв Россией своего спутника на орбите, что подвергло опасности МКС, и испытание Китаем гиперзвуковой ракеты в ноябре 2021 года.

Однако в промежутках между этими действиями США и их оппоненты незаметно каждый день сражаются в космосе, подчеркнул генерал.

Операции России против американских спутников стирают грань между разведывательными операциями и военными действиями, говорит Томпсон.

"Угрозы действительно растут и расширяются с каждым днем. Это эволюция деятельности, которая происходит уже давно" , – отметил Дэвид Томпсон.

Прямо сейчас Space Force занимается тем, что Томпсон называет "обратимыми атаками" на спутники правительства США "каждый божий день".

По его словам, обе страны разрабатывают спутники для атаки на другие спутники. При этом Китай значительно опережает Россию.

Например, Пекин пытался пытался реализовать захват другого спутника с помощью роботизированной руки или крюка.

Что касается Москвы, в 2019 году РФ вывела небольшой спутник на орбиту так близко к американскому спутнику национальной безопасности, что правительство США было в недоумении.

После спутник чуть отдалился, выпустил небольшую цель, а затем выстрелил в нее снарядом, что подвергало опасности американский объект.

Напомним, ранее военные США заказали двум компаниям разработку перехватчика для гиперзвуковых ракет.