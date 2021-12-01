Митинг "ФОПов": протестующие зажгли файеры
Возле здания Верховной Рады продолжается митинг "ФОПов". Протестующие выступают на сцене и зажгли файеры.
Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал "Политика Страны".
Протестующие пока не анонсируют перекрытие дорог или шествие по центру столицы.
Напомним, сегодня утром возле здания Рады на митинг собрались "ФОПы". Они требуют отменить обязательное введение кассовых аппаратов.
По словам организаторов протеста, если их требование не будет выполнено они начнут требовать отправить президента Владимира Зеленского в отставку.