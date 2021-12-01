Митинг "ФОПов": протестующие зажгли файеры

Возле здания Верховной Рады продолжается митинг "ФОПов". Протестующие выступают на сцене и зажгли файеры.

Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал "Политика Страны".

Протестующие пока не анонсируют перекрытие дорог или шествие по центру столицы.

Напомним, сегодня утром возле здания Рады на митинг﻿ собрались "ФОПы". Они требуют отменить обязательное введение кассовых аппаратов.

По словам организаторов протеста, если их требование не будет выполнено они начнут требовать отправить президента Владимира Зеленского в отставку.