Лавров прокомментировал возможное размещение ядерного оружия в Беларуси

Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о возможном размещении на территории страны российского ядерного оружия продиктовано безрассудной политикой Запада. Об этом, ссылаясь на главу МИД РФ Сергея Лаврова, сообщает Известия.

Белорусский лидер выразил мнение, что подобное предложение к России поступит в случае, если в Польше появится ядерное оружие стран НАТО.

При этом, он добавил, что у Минска есть план и боевые части для реакции из-за маневров НАТО в Прибалтике.