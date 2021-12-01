Лавров прокомментировал возможное размещение ядерного оружия в Беларуси
Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о возможном размещении на территории страны российского ядерного оружия продиктовано безрассудной политикой Запада. Об этом, ссылаясь на главу МИД РФ Сергея Лаврова, сообщает Известия.
Белорусский лидер выразил мнение, что подобное предложение к России поступит в случае, если в Польше появится ядерное оружие стран НАТО.
При этом, он добавил, что у Минска есть план и боевые части для реакции из-за маневров НАТО в Прибалтике.
"Я бы это заявление воспринимал как очень серьезное предостережение, которое продиктовано, прежде всего, той безрассудной политикой, которую проводит Запад", — отметил Лавров на правительственном часе в Совете Федерации РФ.