Украину накроют дожди и снег: детальный прогноз на 2 декабря

В четверг, 2 декабря, часть севера Украины накроет снегом, а на западе прогнозируют﻿ дожди. При этом, по всей стране ожидается плюсовая температура, сообщает Обозреватель.

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Теплее всего будет на юге. В Одесской, Николаевской и Херсонской областях ожидается +11… +14 градусов. В Харьковской, Луганской и Донецкой областях синоптики прогнозируют +5… +7 градусов днем и 0… -3 градусов ночью.

В Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской, Винницкой, Черкасской, Черновицкой и Хмельницкой областях днем будет +7… +9 градусов, а ночью - +3… -3.

Киевская, Житомирская, Ровенская, Тернопольская, Волынская, Львовская и Ивано-Франковская области прогреются до +6… +8 градусов днем, а ночью температура воздуха опустится до 0… -3.

Прохладней всего будет в Сумской, Черниговской, Полтавской и Закарпатской областях. Там днем синоптики прогнозируют +4… +6 градусов, а ночью +2… -5.

Снег в четверг ожидается в Сумской и Черниговской областях, а вот во Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях будет идти дождь. Ветер прогнозируется юго-западный, 7-12 м/с.

В столице Украины, Киеве﻿, 2 декабря ожидается температура воздуха -3...+6 в течении дня и гололедица.