С завтрашнего дня растаможить автомобиль можно через "Дія"

Со 2 декабря 2021 года украинцы смогут растаможить автомобиль на иностранной регистрации онлайн с помощью приложения "Дія". Соответствующее решение еще в сентябре текущего года принял Кабмин Украины, сообщает Today.ua.

В сообщении правительства говорится, что растаможка автомобилей через приложение "Дія" будет длиться почти два года – до 31 декабря 2023 года.

Украинцы через это мобильное приложение смогут подать необходимые для таможенного оформления документы, оплатить таможенный сбор (в течение 10 дней) и завершить оформление в автоматическом режиме.

Нужно отметить, что начисление таможенных платежей будет происходить в автоматическом режиме с дальнейшей возможностью оплатить через приложение "Дія".

Ранее глава Исполнительного комитета Нацсовета реформ Михаил Саакашвили заявил, что система растаможки автомобилей на иностранных номерах через приложение "Дія" поможет побороть коррупцию, так как у таможенников отберут право оценивать транспортные средства.