РФ отвергла предложение Эрдогана о посредничестве в вопросах Донбасса
Речи о посредничестве Турции в переговорах между Киевом и Москвой не идет. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, пишет Телеграм-канал "Политика Страны".
Лавров напомнил о недавнем заявлении Пескова по этому вопросу. Пресс-секретарь президента России напоминал тогда, что РФ не является стороной конфликта.
"Кремль в лице Дмитрия Пескова уже отреагировал на эту тираду, сказав, что мы не являемся стороной конфликта. Планируется телефонный разговор наших лидеров. Я думаю, эти вопросы тоже будут обсуждаться", – сказал Лавров, выступая в Совете Федерации.