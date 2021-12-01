РФ отвергла предложение Эрдогана о посредничестве в вопросах Донбасса

Речи о посредничестве Турции в переговорах между Киевом и Москвой не идет. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, пишет Телеграм-канал﻿ "Политика Страны".

Лавров напомнил о недавнем заявлении Пескова по этому вопросу. Пресс-секретарь президента России напоминал тогда, что РФ не является стороной конфликта.