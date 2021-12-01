Правозащитники заявили о новой волне обысков в Беларуси

Правозащитный центр "Вясна" заявил о новой волне обысков по всей Беларуси. Все они начались утром 1 декабря, пишет Ольга Белей, РБК-Украина.

"На данный момент правозащитникам "Весны" известно об обысках мозырского правозащитника Владимира Телепуна, у активистов из Витебска Владимира Кийко и Николая Качурца, а также кричевского журналиста Сергея Неровного" , - заявили в организации.

Также сообщается, что в Минске массовые обыски проходят с раннего утра, силовики пришли не менее чем к 10 гражданам. В Гомеле после обыска, проведенного сотрудниками управления финансовых расследований, доставили на допрос журналистку Ларису Щирякову, однако она отказалась давать показания против себя.

В Гродно задержана в качестве свидетеля "по делу о личной переписке" местная журналистка Надежда Витина. Обыски также проходят в Бресте у Елены Жушмы и в Речице у активиста Олега Карбалевича, у которого уже изъяли технику, а самого забрали на допрос.

По данным правозащитников, обыск также прошел у гомельского политика из Объединенной гражданской партии Василия Полякова.