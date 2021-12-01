С сегодняшнего дня в "Дії" можно сменить место жительства
С 1 декабря на портале "Дія" станет доступной услуга смены места жительства онлайн почти для всей Украины. Об этом, ссылаясь на главу Минцифры Украины Михаила Федорова, сообщает УНИАН.
"С 1 декабря запускаем бета-тест смены места жительства онлайн на портале "Дія", – сообщил Федоров.
По словам министра, услугу можно будет получить за один рабочий день без посещения учреждений и долгого ожидания. Полгода назад сменить место жительства онлайн уже можно было в Киеве, Харькове, Мариуполе, Виннице, Луцке, Кривом Роге и Ровно.
"Мы полностью трансформируем услугу, убирая бюрократию. Больше не нужно будет ехать, например, в свой родной город, даже если вы хотите там зарегистрироваться", – отметил Федоров.
Министр также добавил, что теперь мужчинам не нужно ходить в военкомат, чтобы сняться или встать на учет.