Apple выпустит обновлённый iPhone SE

По прогнозам известной консалтинговой компании TrendForce, новая версия «бюджетного» смартфона Apple iPhone SE выйдет уже в первом квартале 2022 года. Новинка сохранит дизайн прежней версии, но получит новое железо с поддержкой сотовой связи пятого поколения, сообщает 3Dnews.

Судя по прежним прогнозам, внешне новинка мало чем будет отличаться от модели iPhone SE (2020) — она получит тот же дисплей, довольно широкие рамки и сенсор Touch ID, интегрированный в кнопку питания. Хотя ранее ходили слухи о редизайне смартфона, непохоже, что он случится ранее 2023 года.

При этом в TrendForce ожидают, что iPhone SE (2022) получит новый чип. Вероятно, речь идёт об Apple A14 или A15, поскольку другие варианты с поддержкой 5G в портфолио Apple отсутствуют. Эти чипы применяется, например, соответственно в iPhone 12 и iPhone 13. Выпуск нового iPhone SE станет первой попыткой Apple выйти на рынок смартфонов среднего ценового уровня с моделью, поддерживающей связь нового поколения. Напомним, актуальный iPhone SE (2020) оснащён 7-нм A13 Bionic, поддерживающим только 4G — он используется в iPhone 11.

Примечательно, что дизайн старого iPhone SE 2020 года, по образу которого, как ожидается, будет создаваться новый SE, практически дублирует оформление ещё более старой модели — iPhone 8. Из преимуществ подобного дизайна можно назвать только 4,7-дюймовый дисплей, компактные смартфоны с аналогичной производительностью на рынке сегодня практически отсутствуют.

Названные спецификации в целом соответствуют названным известным маркетинговым аналитиком Мин-Чи Куо (Ming-Chi Kuo). Ранее ходили слухи о появлении iPhone SE с дисплеем большего размера, но, похоже, он появится не в следующем году. В компании считают, что новинка будет выпущена тиражом в 25-30 млн экземпляров.