Арахамия прокомментировал заявление Зеленского о переговорах с РФ

После сегодняшнего заявления президента Владимира Зеленского о необходимости прямых переговоров с Россией по Донбассу у главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии спросили о возможных сроках начала диалога.

Об этом сообщает﻿ Андрей Павловский.

"Реальность этого процесса - это гадание на кофейной гуще" , - ответил Арахамия.

При этом глава фракции СН считает, что президент сделал правильный и смелый шаг, поскольку люди, которые имитируют этот процесс, "ходят вокруг да около и никто прямых месседжей не даёт".

"У нас есть тысячи доказательств того, что Россия напрямую вовлечена в эту войну. Что она с той стороны как финансирует, так и инструктирует и присылает ресурсы с вооружением. И это секрет Полишинеля, как говорится. Мы сторона этой войны и пострадавшие, поэтому будем точно называть вещи своими именами" , - заявил Арахамия.

Нардеп уточнил, что в российском бюджете присутствует неформальная статья бюджета от 2 до 3 млрд долларов в год на поддержку этих территорий, что также обозначает РФ стороной конфликта.