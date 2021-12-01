Лунный календарь рыболова на декабрь 2021 года

В какие дни декабря клюет рыба, а когда клева нет? Ответы на эти вопросы вы сможете найти в Лунном календаре рыбалки на декабрь 2021 года с указанием благоприятных и неблагоприятных дней. С помощью этого календаря можно спланировать когда лучше пойти на рыбалку в этом месяца, а когда не стоит высовываться – ибо рыба не будет клевать в неблагоприятные дни, сообщает ProRybu.

В первом зимнем месяце теплолюбивые рыбы окончательно уходят в спячку. Пропитания в водоемах всё меньше, поэтому рыба клюёт на любую приманку. У хищной рыбы наблюдается более постоянный клев. Хорошее время для ловли налима на червя, живца и мормышку. Окунь находится на глубине, а клюёт на червя или ручейника. Наблюдается неплохой клев у плотвы. В качестве снасти используйте зимнюю удочку. Уровень клева леща снижается. Голавль в декабре ведёт себя осторожно и предпочитает тихие места. В этом месяце неплохо ловится ерш. Судака и щуку можно выудить с помощью блесны. Судак обитает на глубине и в омуте. Щука предпочитает глубину и водится в устьях рек.

Наиболее благоприятные дни для рыбалки в декабре 2021, а также самые неблагоприятные – дни когда на рыбалку лучше не ходить ибо клева в то время нет.