BMW анонсирована флагманский электромобиль i7

Немецкая компания BMW опубликовала первую информацию о флагмане семейства электромобилей бренда. Седан i7 проходит серию изнурительных тестов в суровых зимних условиях на дорогах Швеции.﻿, сообщает Обозреватель.

Новинка должна составить конкуренцию дебютировавшему в апреле текущего года Mercedes-Benz EQS. Не обошлось и без традиционного для соперников троллинга. В Мюнхене назвали свою новинку "первым в мире полностью электрическим седаном люкскласса", в то время как конкуренты из Штутгарта на презентации своей модели обозначили ее как "первый в мире электромобиль люкс класса".

Седан i7 проходит серию изнурительных тестов в суровых зимних условиях на дорогах Швеции. Источник: BMW

Внимательный читатель может возразить, что на рынке есть электроседаны Audi e-tron GT, Porsche Taycan и Lucid Air, но они ощутимо меньше по размерам как лифтбека Mercedes-Benz (5216 мм), так и BMW i7, длина которого также будет превосходить 5 м.

Автомобиль имеет классический трехобъемний кузов с длинным капотом и внушительной колесной базой. Источник: BMW

Автомобиль имеет классический трехобъемний кузов с длинным капотом и внушительной колесной базой. Этим он будет во многом сродни BMW 7-Series нового поколения. Даже под глубоким камуфляжем видно, что фирменные "ноздри" облицовки радиатора будут гораздо более скромными по размерам, что доставит немало радости поклонникам бренда.

BMW i7 получит систему технологию BMW Drive пятого поколения, которая уже используется на модели iX. Источник: BMW

BMW i7 получит систему технологию BMW Drive пятого поколения, которая уже используется на модели iX. Единственные технические характеристики, которыми компания поделилась – средний расход электроэнергии по циклу WLTP – 22,5-19,5 кВтч/100 км пробега исходя из условий тестов. Для сравнения у Mercedes-Benz EQS 450+ аналогичный показатель находится в диапазоне 19,8-15,8 кВтч/100 км.

Мировая премьера флагманского электрического седана BMW i7 запланирована на будущий год.