Гаджеты с сенсорными дисплеями провоцируют боли в спине

Американские научные работники обнаружили, что современные гаджеты способны спровоцировать боли в спине, крайне негативно влияя на состояние здоровья позвоночника, сообщает Menslife.

Эксперты из Университета Северного Иллинойса провели ряд исследований, результаты которых показали не очень утешительную картину. Как оказалось, чрезмерное увлечение современными гаджетами не только оказывает общее негативное влияние на организм человека, но также вредит позвоночнику. Плюс ко всему, планшеты и смартфоны часто провоцируют появление болей в спине.

Если верить словам исследователей, самый большой вред организму человека приносят гаджеты с сенсорными экранами и тачскринами.

Это связано с тем, что во время набора текста на таком экране человеку необходимо периодически напрягать пальцы и ключевые мышцы. Спустя некоторое время у пользователя возникают неприятные болевые ощущения, которые локализуются в спине и области шеи.

Специалисты из США подчеркнули, что обычную компьютерную клавиатуру не стоит причислять к "вредителям" человеческого здоровья, ведь ее использование, в отличии от смартфонов и планшетов, не приводит к неприятным последствиям. А потому, чтобы избежать болей в шее и спине, ученые советуют по возможности подключать к гаджету внешнюю клавиатуру – мягкие нажатия на кнопки помогут позвоночнику избавиться от неестественного напряжения.