НБУ выпустил три новых монеты в честь военных
Нацбанк уже с 1 декабря вводит 3 памятных монеты – "Гарнизонный храм святых апостолов Петра и Павла" номиналом 5 грн, а также "Вооруженные Силы Украины" и "Сухопутные войска Вооруженных Сил Украины" номиналом 10 грн. Первая посвящена одной из достопримечательностей города Львова, сообщает Обозреватель.
Монета "Гарнизонный храм святых апостолов Петра и Павла"
Монета изготовлена из нейзильбера, масса – 16,5 г, диаметр – 35 мм, тираж – 35 тыс. штук.
"Это одетое в барочное одеяние сооружение, украшающее историческую часть города Льва, – самый большой львовский храм, переживший разные времена, в определенные периоды истории выполнял функции гарнизонной церкви города, склада, книгохранилища, а в 2011 году снова открыл двери для верующих", – говорится в описании.
Отмечается, что во время российско-украинского военного конфликта львовский храм стал музеем и волонтерским центром. На аверсе (главная сторона) монеты размещены:
- малый Государственный Герб, под которым надпись "Украина";
- фрагмент интерьера центрального нефа, внизу на зеркальном фоне номинал монеты и год чеканки – "5/ гривен/2021;
- логотип Банкнотно-монетного двора НБУ.
На реверсе (оборотная сторона) памятной монеты изображены:
- фасад здания храма;
- вверху слева – лев и надпись "Львов";
- надписи: "Гарнизонный храм святых апостолов Петра и Павла" (полукругом слева).
Памятная монета "Вооруженные Силы Украины"
Номинал монеты – 10 гривен. Это специальный выпуск, посвященный войскам Украины, на которые возлагаются задачи по обороне страны, защите суверенитета.
Монета изготовлена из сплава на основе цинка с покровом никелем. Масса – 12,4 г, диаметр – 30,0 мм, тираж – 1 млн. На аверсе монеты размещены:
- вверху – надпись "Украина" (полукруг);
- в центре на зеркальном фоне – эмблема ВСУ;
- слева – малый Государственный Герб;
- под эмблемой: год чеканки монеты – 2021 и номинал – "Десять гривен" (полукруг);
- логотип Банкнотно-монетного двора НБУ.
На реверсе монеты изображены:
- военные знаки различия: общевойсковой беретный знак, беретный знак Десантно-штурмовых войск, беретный знак Военно-морских сил, беретный знак Сил спецопераций, беретный знак Воздушных сил ВСУ;
- надписи: "Вооруженные/силы/Украины".
Памятная монета "Сухопутные войска Вооруженных Сил Украины"
"Монета посвящена войскам, являющимся основой и главным носителем боевого могущества ВСУ. По своему назначению и объему возложенных на них задач они играют решающую роль в выполнении Вооруженными Силами своих функций как в мирное, так и военное время", – говорится в сообщении НБУ.
Монета изготовлена из сплава на основе цинка с покровом никелем. Масса – 12,4 г, диаметр – 30,0 мм, тираж – 1 млн штук. На аверсе монеты размещены:
- вверху – надпись "Украина" (полукруг);
- в центре – эмблема сухопутных войск ВСУ;
- слева – малый Государственный Герб;
- справа – нарукавный знак сухопутных войск ВСУ;
- под эмблемой: год чеканки монеты – 2021 и номинал – "Десять гривен" (полукругом);
- логотип Банкнотно-монетного двора НБУ.
На реверсе монеты изображены:
- украинский воин с оружием;
- стилизованная композиция: на фоне камуфляжа военная техника;
- надпись: "Сухопутные войска ВСУ".
"Указанные памятные монеты являются действительным платежным средством Украины и обязательны к приему без каких-либо ограничений по их нарицательной стоимости ко всем видам платежей, а также для зачисления на счета, вклады, аккредитивы и для переводов. Памятные монеты будут реализовываться банками-дистрибьюторами", – подытожили в Национальном банке.