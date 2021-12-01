НБУ выпустил три новых монеты в честь военных

Нацбанк уже с 1 декабря вводит 3 памятных монеты – "Гарнизонный храм святых апостолов Петра и Павла" номиналом 5 грн, а также "Вооруженные Силы Украины" и "Сухопутные войска Вооруженных Сил Украины" номиналом 10 грн. ﻿Первая посвящена одной из достопримечательностей города Львова, сообщает Обозреватель.

Монета "Гарнизонный храм святых апостолов Петра и Павла"﻿

Монета изготовлена ​​из нейзильбера, масса – 16,5 г, диаметр – 35 мм, тираж – 35 тыс. штук.

Монета "Гарнизонный храм святых апостолов Петра и Павла". Источник: НБУ

"Это одетое в барочное одеяние сооружение, украшающее историческую часть города Льва, – самый большой львовский храм, переживший разные времена, в определенные периоды истории выполнял функции гарнизонной церкви города, склада, книгохранилища, а в 2011 году снова открыл двери для верующих" , – говорится в описании.

Отмечается, что во время российско-украинского военного конфликта львовский храм стал музеем и волонтерским центром. На аверсе (главная сторона) монеты размещены:

малый Государственный Герб, под которым надпись "Украина";

фрагмент интерьера центрального нефа, внизу на зеркальном фоне номинал монеты и год чеканки – "5/ гривен/2021;

логотип Банкнотно-монетного двора НБУ.

На реверсе (оборотная сторона) памятной монеты изображены:

фасад здания храма;

вверху слева – лев и надпись "Львов";

надписи: "Гарнизонный храм святых апостолов Петра и Павла" (полукругом слева).

Монета номиналом 5 гривен. Источник: НБУ

Памятная монета "Вооруженные Силы Украины"

Номинал монеты – 10 гривен. Это специальный выпуск, посвященный войскам Украины, на которые возлагаются задачи по обороне страны, защите суверенитета.

Монета "Вооруженные Силы Украины". Источник: НБУ

Монета изготовлена ​​из сплава на основе цинка с покровом никелем. Масса – 12,4 г, диаметр – 30,0 мм, тираж – 1 млн. На аверсе монеты размещены:

вверху – надпись "Украина" (полукруг);

в центре на зеркальном фоне – эмблема ВСУ;

слева – малый Государственный Герб;

под эмблемой: год чеканки монеты – 2021 и номинал – "Десять гривен" (полукруг);

логотип Банкнотно-монетного двора НБУ.

На реверсе монеты изображены:

военные знаки различия: общевойсковой беретный знак, беретный знак Десантно-штурмовых войск, беретный знак Военно-морских сил, беретный знак Сил спецопераций, беретный знак Воздушных сил ВСУ;

надписи: "Вооруженные/силы/Украины".

Монета номиналом 10 грн. Источник: НБУ

Памятная монета "Сухопутные войска Вооруженных Сил Украины"

"Монета посвящена войскам, являющимся основой и главным носителем боевого могущества ВСУ. По своему назначению и объему возложенных на них задач они играют решающую роль в выполнении Вооруженными Силами своих функций как в мирное, так и военное время" , – говорится в сообщении НБУ.

Монета "Сухопутные войска Вооруженных Сил Украины". Источник: НБУ

Монета изготовлена ​​из сплава на основе цинка с покровом никелем. Масса – 12,4 г, диаметр – 30,0 мм, тираж – 1 млн штук. На аверсе монеты размещены:

вверху – надпись "Украина" (полукруг);

в центре – эмблема сухопутных войск ВСУ;

слева – малый Государственный Герб;

справа – нарукавный знак сухопутных войск ВСУ;

под эмблемой: год чеканки монеты – 2021 и номинал – "Десять гривен" (полукругом);

логотип Банкнотно-монетного двора НБУ.

На реверсе монеты изображены:

украинский воин с оружием;

стилизованная композиция: на фоне камуфляжа военная техника;

надпись: "Сухопутные войска ВСУ".

Монета номиналом 10 гривен. Источник: НБУ