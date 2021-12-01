Одна из европейских сборных хочет переманить Луческу

Федерация футбола Румынии рассматривает главного тренера "Динамо" Мирчу Луческу на должность коуча сборной Румынии, сообщает УНИАН.

Источник отмечает, что уже сформирован шорт-лист из тренеров, которые потенциально могут возглавить национальную команду Румынии. Луческу - первый кандидат из списка, которого стремятся пригласить на эту должность.

Заметим, что тренер Мирел Редой покинул сборную Румынии после того, как не выполнил задачу попасть на чемпионат мира-2022. Теперь команда ищет нового тренера.

Мирча Луческу: карьера в "Динамо"