ЦБ Турции проводит валютные интервенции из-за падения лиры

Центробанк Турции заявил в среду о проведении прямых валютных интервенций на фоне рекордного падения турецкой лиры, сообщает Прайм.

Курс турецкой валюты утром в среду падал на фоне ожидаемого в середине декабря нового снижения ставки центробанком Турции, лира в очередной раз обновила исторический минимум – 13,71.

"По причине нездорового ценообразования, которое наблюдается в отношении валютных курсов, производится непосредственное вмешательство в продажу (валюты) на рынке", — сообщил регулятор.

Турецкая валюта подешевела за год более чем на 45%, а 23 ноября поставила новый антирекорд, упав на 16%. Такое резкое падение лиры за сутки является максимальным за последние 20 лет. Оно произошло после того, как 18 ноября центробанк Турции принял решение снизить учетную ставку до 15% с 16%, после чего президент Турции Тайип Эрдоган в телеобращении вновь высказался за снижение учетной ставки, утверждая, что это приведет к снижению инфляции.

Ранее лидеры основных оппозиционных партий Турции обвинили Эрдогана в некомпетентности и призвали провести досрочные выборы на фоне рекордного падения курса лиры. Турецкий лидер отверг этот призыв, заявив, что президентские и парламентские выборы в Турции пройдут, как и было запланировано, в июне 2023 года.