Путина интересует исключительно капитуляция Украины - Турчинов

Президент РФ Владимир Путин заинтересован исключительно в капитуляции Украины, и разговор с ним президента Украины Владимира Зеленского может быть только на эту тему, убежден и.о. президента Украины и глава Верховной Рады в 2014 году, экс-секретарь СНБО Александр Турчинов, сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы снова слышим заявления о переговорах с Путиным, но последние действия Путина, в частности, и обнародование ним документов, связанных с перепиской с нашими партнерами, с Францией, Германией, что было связано с Нормандским форматом, Минскими переговорами, свидетельствуют о так называемом дипломатическом демарше.

Путин демонстрирует, что он не готов на дипломатическом уровне договариваться о ситуации с безопасностью, искать формат мира. Путина интересует, и он это демонстрирует всеми своими действиями, исключительно капитуляция Украины, и разговор Зеленского с Путиным может быть только вокруг этого" , - сказал Турчинов на Киевском форуме по безопасности в Киеве в среду.

Он подчеркнул, что это серьезная опасность.

По словам Турчинова, такие переговоры ставят Украину в очень неудобное положение.

"Во-первых, это перечеркивает наработки международных форматов давления на Россию, в том числе и Нормандского формата, других форматов" , - указал он.