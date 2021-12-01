Вводить санкции против РФ надо уже сейчас - Порошенко

Европейский Союз и США должны назначить представителей, которые будут заниматься срочной разработкой списка санкций против России, считает лидер партии "Европейская Солидарность", президент Украины в 2014-2019 гг. Петр Порошенко, сообщает Интерфакс-Украина.

"ЕС, США должны назначить каждый нового представителя, который будет заниматься срочной разработкой списка санкций, которые одни - надо принять уже сейчас, а другие - санкции для Путина, тогда, когда он решится на второй этап агрессии" , - сказал Порошенко на Киевском форуме по безопасности в Киеве в среду.

Он подчеркнул, что в Москве не должно быть никаких иллюзий относительно введения санкций.