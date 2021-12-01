Вводить санкции против РФ надо уже сейчас - Порошенко
Европейский Союз и США должны назначить представителей, которые будут заниматься срочной разработкой списка санкций против России, считает лидер партии "Европейская Солидарность", президент Украины в 2014-2019 гг. Петр Порошенко, сообщает Интерфакс-Украина.
"ЕС, США должны назначить каждый нового представителя, который будет заниматься срочной разработкой списка санкций, которые одни - надо принять уже сейчас, а другие - санкции для Путина, тогда, когда он решится на второй этап агрессии", - сказал Порошенко на Киевском форуме по безопасности в Киеве в среду.
Он подчеркнул, что в Москве не должно быть никаких иллюзий относительно введения санкций.
"Вводить санкции надо уже и сейчас, и цена агрессии для Путина, в том числе и через санкционный механизм, должна стать непомерной и невыносимой. Как минимум, Запад должен точно продемонстрировать, что произойдет в случае расширения агрессии", - указал экс-президент.