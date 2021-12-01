Точка невозврата: Кулеба о признании Беларусью Крыма российским

Точка невозврата: Кулеба о признании Беларусью Крыма российским
Фото: kmu.gov.ua

Потенциальное признание Беларусью оккупированного полуострова Крым российским будет точкой невозврата в отношениях Украины и Беларуси. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает Интерфакс-Украина.

"Потенциальное признание оккупированного Крыма Беларусью будет точкой невозврата в наших двусторонних отношениях, и мы будем действовать соответствующим образом, потому что для нас Крым – это не поле для компромиссов", – сказал Кулеба журналистам в Риге в среду.

Министр также указал на то, что, к сожалению, Украина уже считает Беларусь потенциальным источником угрозы.

"Мы уже распределили серьезные ресурсы на нашу северную границу с Беларусью. По сути, у нас теперь есть северный фланг для обороны нашей страны", – отметил Кулеба.

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