Точка невозврата: Кулеба о признании Беларусью Крыма российским
Потенциальное признание Беларусью оккупированного полуострова Крым российским будет точкой невозврата в отношениях Украины и Беларуси. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает Интерфакс-Украина.
"Потенциальное признание оккупированного Крыма Беларусью будет точкой невозврата в наших двусторонних отношениях, и мы будем действовать соответствующим образом, потому что для нас Крым – это не поле для компромиссов", – сказал Кулеба журналистам в Риге в среду.
Министр также указал на то, что, к сожалению, Украина уже считает Беларусь потенциальным источником угрозы.
"Мы уже распределили серьезные ресурсы на нашу северную границу с Беларусью. По сути, у нас теперь есть северный фланг для обороны нашей страны", – отметил Кулеба.