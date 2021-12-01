Лидера антивакцинаторов выпустили из СИЗО под залог
Лидера движения противников принудительной вакцинации Остапа Стахива выпустили из СИЗО под залог в размере 998 тысяч гривен.
Об этом сообщает Андрей Павловский.
Сразу после решения суда о взятии под стражу на 2 месяца Стахив утверждал, что не собирается вносить залог, но после проигрыша в апелляции и жалоб на ухудшение состояния здоровья с нарушениями его прав при содержании в СИЗО, активист решил воспользоваться опцией залога.
Его сторонники за неделю собрали необходимую сумму.
Напомним, 16 ноября Служба безопасности Украины сообщила Стахиву и еще одному человеку, гражданину России, о подозрении в попытке захвата государственной власти.