Лидера антивакцинаторов выпустили из СИЗО под залог

Лидера движения противников принудительной вакцинации Остапа Стахива выпустили из СИЗО под залог в размере 998 тысяч гривен.

Об этом сообщает Андрей Павловский﻿.

Сразу после решения суда о взятии под стражу на 2 месяца Стахив утверждал, что не собирается вносить залог, но после проигрыша в апелляции и жалоб на ухудшение состояния здоровья с нарушениями его прав при содержании в СИЗО, активист решил воспользоваться опцией залога.

Его сторонники за неделю собрали необходимую сумму.

Напомним, 16 ноября Служба безопасности Украины сообщила Стахиву и еще одному человеку, гражданину России, о подозрении в попытке захвата государственной власти.